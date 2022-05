Parte una nuova camminata ecologica per pulire la pineta

“Scendiamo in campo e ripuliamo l'ambiente!”. E' questo il titolo della camminata ecologica e interculturale in mezzo al verde della Pineta di Cervia. L'appuntamento è per domenica 22 maggio a partire dalle ore 10. Il ritrovo è all'ingresso della Pineta e del Parco dello Stadio di Cervia, in via Ravenna 60 a Milano Marittima.

Mentre si camminerà ci saranno delle tappe, si pulirà l'ambiente circostante con l'obiettivo di rafforzare le proprie conoscenze ed iniziare un dialogo proficuo e duraturo nel tempo. L'iniziativa è parte della rassegna interculturale Interazioni 2022, collaborano associazioni da diverse provincie romagnole e impegnate su diversi temi attente al dialogo tra le generazioni.