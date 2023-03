Partono i “Concerti di Primavera” al podere: gli allievi del Sarti fra barocco e folk

Indirizzo non disponibile

Il Podere La Berta di Brisighella, in collaborazione con la Scuola Comunale di Musica Giuseppe Sarti di Faenza, ospiterà un ciclo di concerti di musica con protagonisti gli studenti dell’istituto musicale, che animeranno le domeniche di inizio primavera a Podere La Berta: 4 appuntamenti, tra marzo e aprile, per un viaggio musicale tra stili e strumenti diversi, a fare da sfondo ai tramonti domenicali, con vista sulle colline faentine.

Il primo appuntamento è per domenica 12 marzo, con il concerto “Dal Barocco al Romanticismo… con finale folk!”; la rassegna proseguirà il 26 marzo con “Tra archetti e martelletti…largo alle corde!”, con esibizioni di violinisti e pianisti, mentre il successivo appuntamento del 2 aprile sarà interamente dedicato al pianoforte. Infine, il 16 aprile, un concerto per un excursus “Dal Solo al Quartetto, dal Barocco al Classico”. Tutti i concerti inizieranno alle ore 18.00. Per info e prenotazioni: 349 1456114 - eventi@poderelaberta.com