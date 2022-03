Partono i "Sabati da Scattisparsi": Fausto piazza racconta storie e aneddoti dei giornalisti di provincia

In un'epoca nella quale basta un clic per sapere cosa succede in ogni parte del mondo che senso ha fare informazione sul territorio? E non è solo una questione di globalizzazione del flusso di notizie in tempo reale, si tratta pure di tecnologie digitali, in corsa forsennata verso il futuro della Intelligenza Artificiale e della Realtà Virtuale. Di questo e di molto altro si parlerà con il direttore di Ravenna & Dintorni Fausto Piazza sabato 2 aprile, alle ore 18.00, nell'appuntamento inaugurale dei Sabati da Scattisparsi, sotto i portici della libreria di via Sant'Agata a Ravenna.

Tutte le crisi, anche quella dei giornali e del giornalismo, portano lo sfacelo di vecchi sistemi ma aprono anche nuovi orizzonti, stimolano idee, prefigurano opportunità. E proprio da qui partono le riflessioni di Fausto Piazza che vive il mondo del giornalismo e dell'editoria dagli anni Settanta. Fra l'esplosione tecnologica, la globalizzazione e la crisi dell'editoria, l'informazione locale può avere ancora un senso e uno spazio? L'esperto direttore di Ravenna & Dintorni risponderà a questa e altre domande confrontandosi con una nuova leva del giornalismo locale: Matteo Pezzani di RavennaToday.