Partono le lezioni di "Gioca Yoga" per bambini

Da venerdì 14 agosto e per tutti i venerdì mattina fino all’11 settembre il Lavatoio di Massa Lombarda (via Imola) ospiterà le lezioni di GiocaYoga per bambini, attività per aiutare i più piccoli a conoscere il proprio corpo, i sensi e lo spazio, al ritmo di favole e racconti.

Le lezioni sono tenute da Daniela Emiliani, insegnante per adulti di Yoga Alliance International e per bambini con il metodo GiocaYoga. Dalle ore 10 i corsi sono aperti per i bambini da 3 a 6 anni (durata 35 minuti), mentre dalle 11 sono previste le lezioni per i bimbi da 7 a 11 anni (durata 45 minuti).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per informazioni e prenotazioni contattare Daniela Emiliani al numero 392 3473694. L’iniziativa è organizzata da Associazione culturale Primola Cotignola.