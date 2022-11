"Pasolinacci e Pasolini": l'omaggio al 'maestro' di Marco Martinelli e Ermanna Montanari

Indirizzo non disponibile

Dopo il debutto su Rai Radio3 va in scena a Ravenna "Pasolinacci e Pasolini. Quattro movimenti di ascolto", lo spettacolo con cui i due fondatori e direttori artistici del Teatro delle Albe, Marco Martinelli e Ermanna Montanari, omaggiano il "loro" Pasolini. Sarà il Teatro Rasi ad ospitare, venerdì 18 e sabato 19 novembre alle 21:00 e domenica 20 alle 15:30 il secondo spettacolo de La Stagione dei Teatri. Biglietti da 5,50 a 26 euro.

Martinelli e Montanari raccontano il “loro” Pasolini, maestro di riferimento fin dall’adolescenza, negli anni Settanta, illustrando come la sua poesia e il suo cinema abbiano illuminato la loro arte e l’agire irriducibile del Teatro delle Albe. Il poemetto Una disperata vitalità fa da controcanto allo specchiarsi dei due artisti nella vocazione “eretica” e “corsara” di Pasolini.

Li affianca il musicista Daniele Roccato, che con l’eccellenza del suo contrabbasso intarsia la narrazione, reinventando i classici, da Johann Sebastian Bach a Bella ciao. Pasolinacci e Pasolini - chiaro riferimento al film Uccellacci e Uccellini, che la coppia considera il vero testamento di Pasolini - è stato creato per il programma "Il teatro di Radio3" di Laura Palmieri ed è stato trasmesso in diretta dalla Sala A di via Asiago a Roma alla presenza di Marco Belpoliti e con la partecipazione degli allievi registi dell'Accademia Silvio d'Amico.