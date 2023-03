A Marina si festeggia la Pasqua tra street food, birra e buskers

Marina di Ravenna si prepara ad accogliere tutti i visitatori per un weekend di Pasqua all'insegna del divertimento, del gusto e della musica. Dall'8 al 10 aprile il fine settimana sarà allietato dalla presenza di numerosi stand di street food, dove gustare le specialità della tradizione culinaria italiana, come arancini, panini con porchetta, piadine e molto altro ancora. Inoltre, non mancheranno le proposte di cucina internazionale, per soddisfare ogni palato. Ma non solo: la musica sarà protagonista dell'evento, grazie alla presenza di artisti di strada, i "buskers", che si esibiranno con performance per intrattenere grandi e piccini. Sabato dalle 16 alle 24, domenica e lunedì dalle 11 alle 24.