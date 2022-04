Pasqua ortodossa, gli artisti di Kiev ringraziano Ravenna con 5 concerti in città

Un’epoca intera sembra separare il viaggio dell’Amicizia che nel 2018 aveva guidato i passi di Ravenna Festival fino a Kiev, cuore antico dell’universo slavo, dalla tragica realtà di queste settimane: il sogno di fraternità e dialogo attraverso la cultura e la musica non è mai sembrato tanto fragile, ma proprio quella speranza è ancora una volta la stella polare nel cielo del Festival. E così dopo la grande solidarietà dimostrata dal territorio ravennate, gli artisti del Teatro dell'opera di Kiev ringraziano Ravenna con una serie di concerti e spettacoli che si svolgeranno tra sabato 23 e giovedì 28 april in vari luoghi della città. Un segno di riconoscenza che si accompagna alle celebrazioni per la Pasqua ortodossa e per la Madonna Greca.

Il programma dei concerti

Si parte dunque sabato 23 aprile, alle 11, dalla sala Corelli del Teatro Alighieri che farà spazio al Coro e ad alcuni musicisti dell'Opera Nazionale dell'Ucraina che proporranno 'Canto per l'Ucraina', un concerto di musica da camera e vocale con arrangiamenti di canzoni popolari. Si prosegue domenica 24 aprile, alle 15, la Basilica Metropolitana accoglierà la celebrazione liturgica della Pasqua ortodossa, accompagnata dal Coro del Teatro dell'Opera.

Lunedì 25 aprile, alle 20.30, invece il Teatro Alighieri ospita il gala Con l'Ucraina nel cuore, con ballerini, artisti del coro e musicisti impegnati in un programma di musica sacra e popolare con frammenti dal repertorio del balletto. Il 27 aprile, alle 20.30, l'auditorium di San Romualdo ospita 'Noi siamo', un concerto per commemorare delle vittime del conflitto in Ucraina e della tragedia di Chernobyl. Gran finale giovedì 28 aprile, alle 18.15, nella Basilica di Santa Maria in Porto: il Coro dell'Opera Nazionale dell'Ucraina parteciperà alla festa liturgica della Madonna greca, patrona di Ravenna, musicando la celebrazione presieduta dall'arcivescovo Lorenzo Ghizzoni.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero ed è gradita la partecipazione alla raccolta fondi coordinata da Ravenna Solidale, la rete che riunisce associazioni e soggetti del territorio in una campagna di aiuti umanitari destinata a sostenere le popolazioni coinvolte nel conflitto, di qualsiasi nazionalità ed etnia.