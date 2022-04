Pasquetta in bicicletta con picnic: dal parco fluviale al Mulino Scodellino

25 euro, 18 per gli under 14

Una biciclettata per tutta la famiglia lungo gli argini del fiume Senio con apertura straordinaria del Molino Scodellino. Parte lunedì 18 aprile, in occasione della Pasquetta, da Riolo Terme una pedalata di 36 chilometri che si conclude con un picnic.

Si parte alla francese dal Parco fluviale di Riolo Terme dalle 9.30 alle 10.30. Queste le tappe del percorso: Villa Schiavio, Polo Vitivinicolo UNIBO di Tebano, Parco fluviale e Sentiero della Legalità, Piazza di Castel Bolognese, Mulino Scodellino (apertura straordinaria e visita guidata), Museo all’aperto di Angelo Biancini e finale con il picnic romagnolo all’Agriturismo La Querciola.

Per info e prenotazioni chiamare il +39 333 1805408 (anche messaggio whatsapp). Prezzi: 25 euro, 18 per gli under 14.