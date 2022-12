Passatelli in Bronson 12, tra Futura Rumore e La Zona D’Ombra

Il tradizionale festival natalizio Passatelli in Bronson, quest’anno alla sua XII edizione, prosegue la fruttuosa collaborazione con il mensile musicale Rumore e rilancia la Call for Artists di Bronson Produzioni. Il programma dei live si dividerà così in Futura Rumore (venerdì 16 e sabato 17 dicembre), ispirandosi a Futura, la rubrica del mensile dedicata ai nuovi progetti musicali; e La Zona D’Ombra, domenica 18 dicembre, con i giovani artisti selezionati attraverso la call dal Comitato Scientifico.

La prima serata di Passatelli 12, venerdì 16 dicembre, vedrà protagonisti Maria Chiara Argirò, musicista adottata dalla scena londinese, il cui nuovo album Forest City, tra jazz ed elettronica, ha creato scompiglio nella capitale inglese e non solo; a/lpaca, il cui album di debutto Make It Better, con sonorità tendenti a un punk motorik psichedelico, li ha già portati a essere ospitati da festival come Eursonic e SXSW (ad Austin, Texas); il gruppo heavy shoegaze Mondaze, che si inserisce prepotentemente nell’ondata nugaze con l’album di debutto Late Bloom, uscito per l’inglese Church Road; e i fiorentini Morgana, con il loro post punk/cold wave cantato in francese e italiano nell'album Contemporaneità.

Come di consueto al festival sarà attiva la cucina con i Passatelli della tradizione e tante altre prelibatezze natalizie in un menù tutto da gustare, per un festival che vuole mantenere fede al suo spirito conviviale, in cui pubblico, artisti e addetti ai lavori possono ritrovare un'occasione per ritrovarsi.

IL PROGRAMMA DI VENERDì

Venerdì 16 dicembre – porte dalle ore 20.20 – Bronson Club

8€ + fee in prevendita https://link.dice.fm/tf0da3da9e17 10€ alla porta

Aftershow con Stereophonica dj set



Maria Chiara Argirò

Da quando si è trasferita a Londra da Roma, 11 anni fa, Maria Chiara Argirò si è fatta silenziosamente strada nel mondo del jazz, della classica e dell'elettronica del Regno Unito. Pianista dall'età di nove anni e protagonista della scena jazz multinazionale della capitale, ha prestato la sua abilità alla band indie These New Puritans, alla lussureggiante compagnia jazz Kinkajous e, più di recente, alle collaborazioni con Jamie Leeming - il loro album Flow del 2020 è stato nominato come uno degli album dell'anno ai Jazz Revelations Awards ed è stato l'album jazz del mese del Guardian - e al duo beat-driven Moonfish. Ma con il suo nuovo album, Forest City, l'artista trova un filo conduttore tra questi movimenti: è un'artista elettronica in ascesa, dove il jazz incontra Kelly Lee Owens, Jon Hopkins e i Radiohead.

Maria ha già pubblicato alcuni dischi da solista, ma Forest City è come se avesse voltato pagina. Gli ultimi 18 mesi le hanno fornito la tregua di cui aveva bisogno per affinare il proprio suono, liberandosi dalle strutture del jazz sul suo laptop e aggiungendo densi boschetti di texture e beat elettronici. Ha registrato e autoprodotto l'album tra la sua camera da letto e il suo studio, con il prezioso aiuto dei suoi collaboratori di lunga data e produttori elettronici, In a Sleeping Mood e il tecnico del missaggio Alex Killpartrick. E, cosa fondamentale, canta anche per la prima volta: le sue voci ariose e ultraterrene su "Blossom" e "Clouds" ricordano in particolare Emiliana Torrini o una cantante in un club fumoso e notturno, sola sotto i riflettori del palco. L'isolamento, dice Maria, le ha dato la libertà di cui aveva bisogno per esplorare la sua voce. Ho pensato: «Farò esattamente quello che voglio fare, senza limiti», dice. Con questo tipo di prospettiva senza limiti, chissà cosa farà in futuro.



a/lpaca

Nati nel 2017/2018 a Mantova, dopo la fine del loro primo progetto (electioneering), i fondatori degli a/lpaca Christian Bindelli e Andrea Verrastro cominciano a suonare con il tastierista Andrea Fantuzzi e il batterista Alessio Lain; dopo aver mantenuto per un breve periodo il sound della loro band precedente (alt-indie), vengono influenzati da gruppi delle loro zone (Plastic Light Factory, di cui Christian Bindelli diventa bassista, submeet, Bee Bee Sea) e dal sound psichedelico, garage, post punk di band nazionali e internazionali. Dopo i primi live fatti nella primavera del 2018, vengono notati dal musicista veneto Marco Degli Esposti (Cranchi, La notte delle streghe) che propone loro di registrare qualche pezzo nella sua casa di campagna a Felonica (MN). Da queste sessioni nasce il primo EP “In the electric fields”, che contiene sonorità che spaziano dal garage psych pop fino al post punk/noise.

Dalla fine del Novembre 2019, la band inizia a lavorare all'album di debutto (inizialmente l'idea era di fare un EP) con Davide Chiari. Ai primi quattro brani registrati a novembre, si aggiungono gli ultimi cinque terminati nel giugno/luglio 2020 (tutti registrati a La Buca Recording Club a Montichiari, BS). Tutti i mix sono stati fatti invece da Marco Degli Esposti. L'album si chiama “Make It Better”. Le sonorità sono tendenti a un punk motorik psichedelico; sound che ha ispirato il tema dell'album, che si concentra sul potere del ritmo e del beat, dal punto di vista di ragazzi affascinati dall'influenza primitiva della ritmica e della sua importanza nel mondo contemporaneo. Tutto ciò unito alle difficoltà e preoccupazioni giovanili riguardo alla vita adulta. La band nel corso del 2022 ha già partecipato ai festival Eursonic, SXSW (ad Austin, Texas) ed è già annunciata nel cartello del INmusic Festival a Zagabria a giugno. Inoltra a maggio ha intrapreso il suo primo tour europeo, con 20 date in 22 giorni.



Mondaze

Il gruppo heavy shoegaze Mondaze si inserisce prepotentemente nell’ondata nugaze con l’album di debutto “Late Bloom”, uscito il 10 Dicembre 2021 per Church Road (UK), Through Love (DE), Quiet Panic (US), Tafuzzy (IT) e Coypu (IT). Dopo “Healing Dreams”, demo autoprodotta nel 2018, la band realizza un disco raffinato e ben centrato che si erge rispettosamente tra i suoi simili, legando insieme i fuzz assordanti dello shoegaze e una “spinta” che a tratti rimanda all’hardcore, il tutto ruotando intorno ad una malinconica linea vocale appena sussurrata. Dalla botta di apertura di “Concrete” alla nuova versione di “Endless”, si percepisce un costante velo di disperazione che fa da sottofondo al potente wall of sound creato dai 4, travolgente e profondo, riconducibile ai contemporanei Nothing e Hum. Il primo singolo, “Words Undone”, con il suo downtempo pestato e il climax della chitarra solista suona trionfale. Con “How Soon Is Soon?” e “Honest Feelings” si continuano a scoprire le varie sfaccettature della band, mantenendo sempre esplicite le influenze punk e hardcore ma elevando le tracce su un altro livello grazie ai densi riff affogati nel riverbero e ai testi, il cui senso viene totalmente rispecchiato nel loro essere appena percettibili all’interno del mix. “Late Bloom” è un bellissimo viaggio all’interno della nuova scena nugaze, un disco ruvido e onirico allo stesso tempo.



Morgana

Morgana è un gruppo post punk/cold wave formato da quattro elementi, nato un anno prima della pandemia: Bri alla voce, Sola alla chitarra, Ivan al basso e Valeria alla batteria. Nasce con uno spirito Diy in quella che fu una capitale del post punk anni 80 italiano: Firenze. Le chitarre melodiche, accompagnate da un basso effettato e da una batteria minimale ma efficace, si uniscono ad un cantato che racchiude lo spirito punk cioè l'avversione per il mondo attuale. I testi dei Morgana sono sia in francese che in italiano. L'album "Contemporaneità" è un mix di pezzi del demo ri-registrati, due singoli e un brano inedito "Arianne".





Prevendite e prenotazioni attive su Dice.Fm: https://link.dice.fm/passatelliinbronson12