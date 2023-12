"Passatelli in Bronson" fa 13, tra Futura Rumore e la Zona D’Ombra

Il tradizionale festival natalizio Passatelli in Bronson, quest’anno alla sua XIII edizione, prosegue la fruttuosa collaborazione con il mensile musicale Rumore e rilancia la Call for Artists di Bronson Produzioni. Il programma dei live si dividerà così in Futura Rumore (venerdì 15 e sabato 16 dicembre), ispirandosi a Futura, la rubrica del mensile dedicata ai nuovi progetti musicali; e La Zona D’Ombra, domenica 17 dicembre, con i giovani artisti selezionati dal comitato scientifico attraverso una call pubblica. Come ogni anno non mancheranno i Passatelli della tradizione per mantenere il tono conviviale della manifstazione.

Bronson Produzioni e Rumore uniscono le forze anche in questo nuovo periodo pre-natalizio per la composizione del programma della storica rassegna Passatelli in Bronson, che quest’anno è alla tredicesima edizione. Programma che si dipanerà allora al Bronson Club di Ravenna tra le due serate di Futura Rumore (15 e 16 dicembre) e la domenica dedicata invece a La Zona D’Ombra, il progetto di scouting, tutoraggio e produzione musicale dell'Associazione Culturale Bronson – vincitore del bando Legge Musica della Regione Emilia-Romagna – dal quale è nata una Call for Artists che ha portato Bronson Produzioni a selezionare quest’anno sette artisti.

Come intuiranno facilmente i lettori più affezionati dell’edizione cartacea del mensile musicale, il nome Futura Rumore allude alla rubrica Futura – una volta chiamata Facce Nuove –, la sezione dedicata ai nuovi artisti o alle nuove band. Praticamente è la trasposizione del format cartaceo di Futura in carne, ossa, parole e musica. Un modo per guardare al futuro delle nuove proposte musicali, che tra Bronson Produzioni e Rumore ha sempre trovato molti punti di contatto: il magazine con la proposta editoriale, Bronson con la programmazione artistica tra il club omonimo di Ravenna e lo stabilimento balneare Hana-Bi di Marina di Ravenna. Il programma si concentra sulle migliori nuove proposte del territorio nazionale.

«Anche quest'anno – dice Chris Angiolini, presidente dell'Associazione Cuturale Bronson – siamo felici di ospitare a Ravenna gli artisti emergenti che più si sono messi in luce durante l'anno, proseguendo nella fruttuosa collaborazione con il mensile Rumore. Tra questi nomi di spicco come quelli di Daniela Pes e Ibisco, che si stanno affermando a livello nazionale, affiancati da altri in rampa di lancio. Un occasione per pubblico e addetti ai lavori per bilanci di fine stagione e la possibilità di scoprire nuovi talenti in un clima informale, magari proprio davanti ad un piatto di passatelli».

Venerdì 15 e sabato 16 dicembre sul palco del Bronson ci saranno artisti, artiste e band che sulle pagine o sul sito di Rumore sono già passati e hanno trovato ampio spazio, e oggi rappresentano una selezione dei nomi più interessanti del panorama indipendente italiano: Daniela Pes, musicista sarda che con il suo album d’esordio Spira (prodotto da Iosonouncane) ha vinto la Targa Tenco 2023 come Miglior Opera Prima e sta collezionando soldout in tutta la Penisola; poi la bresciana Miglio, vincitrice di Musica da bere 2022, che ha ottenuto la targa miglior “canzone” del contest “Ciao rassegna Lucio Dalla” organizzato da ICompany a marzo 2023; il duo elettropop Trust The Mask, ossia la musicista Elisa Dal Bianco e la cantante Vittoria Cavedon, che nel 2021 hanno vinto il 1° premio come miglior band al contest Hybrid Music del Comune di Venezia, e nel 2022 il bando dell'etichetta Bronson Recordings, grazie al quale, con una residenza artistica, hanno prodotto e inciso il loro primo album, Idiom, pubblicato nel maggio 2023; i toscani Flame Parade, che presentano il nuovo album Cannibal Dreams (materiali Sonori), prodotto da Matilde Davoli, un viaggio – tra dream-pop e shoegaze – nella testa di chi sogna a occhi aperti, nell’esistenza del daydreamer...; l’emiliano Ibisco, nome di punta del programma di sabato, anche lui con il nuovo album in rampa di lancio, Languore (V4V Records/Virgin Music LAS Italy/Universal Music Italia), un disco sui morsi del tempo, sui passati interrotti, sul recupero, ma anche sul senso di vuoto causato dalla difficoltà di ripercorrere, trattenere e dare consistenza all’esperienza; Visconti, che presenta i brani graffianti del suo ultimo album, DPCM; il polistrumentista e cantante friulano Alex Fernet, anch’egli forte del nuovo lavoro sulla lunga distanza, Lucidanotte (Costello’s Records); infine gli Anna Ox, il cui ultimo Lana è stato definito dalla band stessa un “disco tropicale”. Molto più solare nei ritmi e nelle armonie rispetto al loro lavoro d'esordio, Back air falcon dive. La parte elettronica è sempre ben presente, ma i confini sono diventati più canonici.

A questi si affiancheranno domenica 17 dicembre anche gli artisti del programma “vetrina” La Zona D’Ombra, selezionati dal Comitato Scientifico a partire dalle ore 15, ossia Tucci (Palermo), June (Giulia Vallicelli - Faenza), Unbosco (Romagna), Citrus Citrus (Padova), Krone (Forlì), Slow Rush (Vicenza). Ingresso gratuito.

Come di consueto al festival sarà attiva la cucina con i Passatelli della tradizione e tante altre prelibatezze natalizie in un menù tutto da gustare. Sarà dunque possibile cenare tutte le sere dalle 19.30 al Bronson Cafè. Prenotazioni al 333-7879026.

IL PROGRAMMA DI PASSATELLI 13

Venerdì 15 dicembre – porte dalle ore 20.30 – Bronson Club

15€ in prevendita

Daniela Pes

Miglio

Trust The Mask

Flame Parade

Aftershow con ToffoloMuzik

Sabato 16 dicembre – porte dalle ore 20.30

15€ in prevendita

Ibisco

Visconti

Alex Fernet

Anna Ox

Aftershow con Nikita Voguel e Trinity

Domenica 17 dicembre – dalle ore 15 – ingresso gratuito

La Zona D’Ombra

Tucci - June - Unbosco - Citrus Citrus - Krone - Slow Rush

Prevendite e prenotazioni attive su Dice.Fm

Artwork by Andrea Mantani

