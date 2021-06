Passeggiata a quattro zampe e ciclocross: una mattinata all'aperto al parco dei Mulini

Domenica 27 giugno doppio appuntamento al Parco dei Mulini di Lugo, in via don Angelo Ceroni: in programma una gara ciclistica e una speciale iniziativa dedicata agli amici a quattro zampe.

Alle 8 dal parco partirà il raduno cinofilo “Passeggiata a quattro zampe”. Il ritrovo è alle 7.30; per i partecipanti saranno disponibili caffè e bomboloni. La partecipazione è a offerta libera. Inoltre, in mattinata è in programma il primo Gran Premio “Parco dei Mulini”, con le gare di mountain bike, ciclocross e duathlon cross organizzate dalla Uisp. La partenza al Parco dei Mulini alle 10 e premiazione alle 12 circa. Il percorso prevede 27 km da percorrere all’interno del parco. Il ritrovo è dalle 8.30 nella sede della Consulta Lugo Ovest, in via Don Angelo Ceroni 12. Per ulteriori informazioni contattare il numero 348 7367668 (Tonino Rivola).