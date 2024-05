Primi assaggi d'estate con la passeggiata tra le lucciole a Oriolo dei Fichi

Natura, sapori e poesia da gustare in un’atmosfera magica, passeggiando tra ulivi e vigneti in attesa dell’arrivo delle lucciole. Venerdì 31 maggio, alle ore 19.30, sulle colline di Oriolo dei Fichi si rinnova l’appuntamento con la Lucciolata. Punto di ritrovo è la Torre di Oriolo, dove si terrà un aperitivo al tramonto prima di partire per una passeggiata notturna che porterà i partecipanti a un incontro ravvicinato con le lucciole che colorano le colline faentine, testimoniando la qualità ambientale di questo angolo di Romagna.

Prima di iniziare il cammino i partecipanti potranno visitare il fortilizio medievale di Oriolo prima di partire e deliziare il palato con un aperitivo a base di vini e prodotti tipici delle aziende agricole del territorio. Da lì, passo dopo passo, ci si incamminerà lungo un percorso di 5 km ricco di fascino, durante il le guide escursionistiche ambientali mostreranno le bellezze nascoste di inizio estate. Mentre i colori del tramonto lasceranno spazio al blu del cielo notturno, sarà possibile osservare da vicino le lucciole che rischiarano d’estate le colline faentine, lasciandosi conquistare da un piccolo spettacolo senza tempo.

Per partecipare all’evento, organizzato dall’Associazione per la Torre di Oriolo occorre prenotarsi entro giovedì 30 maggio alle ore 12 al link www.torredioriolo.it/eventi-torre/la-lucciolata/. Ai partecipanti si consiglia di portare scarpe chiuse e comode e una torcia.

Il contributo di partecipazione è di 20 euro e comprende la visita alla Torre, l’aperitivo (piatto unico, escluse bevande) e la passeggiata guidata.