Passeggiata, merenda con Babbo Natale e Pasquaroli: scatta la Christmas Run

Torna domenica 19 dicembre l'appuntamento con la Christmas Run a Pinarella. 5,5 km di passeggiata a passo libero nella splendida Pineta di Pinarella - Tagliata. I partecipanti, che indosseranno il kit formato da maglia, barba e cappello di Babbo Natale, saranno accompagnati in questa inusuale passeggiata dai volontari con musica e canti, mantenendo il vero spirito natalizio della tradizione romagnola.

Si parte da piazza Premi Nobel (dove a riscaldare i partecipanti saranno disponibili delle bevande calde e tanto intrattenimento musicale) alle 10.30, si attraversa un tratto di viale Tritone, di viale Titano e via San Marino. Si accederà alla pineta per arrivare fino alla Casina di Tagliata (piazzale dei Pesci). Alla Casina ci sarà un piccolo ristoro e poi si riparte per il ritorno in piazza premi Nobel (partenza da Tagliata ore 11.15 circa per 2,7 km di passeggiata fino a Pinarella), dove ad attendere i partecipanti ci sarà una gustosa novità: lo stand gastronomico che offrirà gratuitamente il pranzo a base di paella (e altre specialità) creando un momento conviviale di partecipazione e divertimento.

Non solo la Christmas Run ma anche tanti altri eventi. Si parte alle 14:30 con le attività del laboratorio per bambini a cura del gruppo cervese “Risate e Filati” e con l’apertura dello stand truccabimbi e intrattenimento per bambini. Alle 15:00, sarà il momento dei Pasquaroli, che racconteranno in musica il Natale e le tradizioni cervesi. Alle 15:30 arriverà Babbo Natale, che insieme alle renne distribuirà gratuitamente i doni a tutti i bimbi presenti mentre gli elfi saranno impegnati nell’Elfo Dance. Alle 16:00 spazio allo spettacolo dal vivo “Aladdin” messo in scena della compagnia teatrale ravennate. A conclusione, chiuderanno l’evento i Pasquaroli di Ponte Pietra. Durante tutta la durata dell’evento sarà possibile fare Merenda con Babbo Natale, saranno distribuiti dolci e zucchero filato gratuitamente a tutti bimbi e per i grandi del buon vin brulè.

Come partecipare alla Christmas Run: iscrizione direttamente in Piazza Premi Nobel, oppure prenotare il proprio kit attraverso la pagina FB o IG di Vivila Pinarella; tramite mail vivilapinarella@gmail.com; contattando su whatsapp o telefonicamente il numero 320-6219620; rivolgendosi di persona o telefonicamente all’ufficio IAT Pro Loco Riviera dei Pini Tagliata in viale Italia n° 374, dove sarà possibile ritirare subito anche il kit. L’evento è aperto a tutte le famiglie, ai giovani, agli adulti ed ai bimbi, di tutte le età, ed ai nostri amici a 4 zampe.