Passeggiata in pineta per la Giornata Internazionale degli Alberi

Indirizzo non disponibile

Domenica 30 giugno, in occasione della settimana della Giornata Internazionale degli Alberi, sarà offerta gratuitamente una passeggiata di Forest Bathing negli spazi della pineta di Cervia-Milano Marittima. L'iniziativa è promossa da Francesca Corona - guida di Forest Bathing certificata presso l’organizzazione Forest Therapy Hub – in collaborazione con il Comune di Cervia ed è inserita nel programma di Cervia Città Giardino.

La passeggiata di circa 1 km non presenta particolari difficoltà, è svolta a passo lento ed è alla portata di tutti. Sarà introdotta da una breve presentazione della pratica di Forest Bathing e si svilupperà attraverso la proposta di semplici attività volte a risvegliare i sensi e stabilire una connessione con la natura circostante.

Gli spazi naturali offerti dalla pineta di Cervia-Milano Marittima rappresentano una straordinaria occasione per tutti coloro che frequentano queste località di praticare una nuova disciplina e di esplorare il polmone verde che le caratterizza in modo unico.

L'appuntamento è dalle 17.30 alle 18.45 (presentarsi al punto di ritrovo con 10 minuti di anticipo). I posti sono limitati, prenotazione entro sabato 29 giugno (ore 18.00). Francesca Corona (guida di Forest Bathing Certificata FTHub): WhatsApp 338 5271514; E-mail: francesca_corona@hotmail.it. Munirsi di abbigliamento comodo, con pantaloni lunghi e scarpe da ginnastica, copricapo, acqua, telo o stuoia per sedersi, taccuino per appunti, repellente per insetti (zanzare).