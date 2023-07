Fra street art e gite fuori porta: tornano le "Passeggiate con Gusto"

Torna per l’estate 2023 l’iniziativa Passeggiate con Gusto – Visite insolite alla scoperta di Ravenna promossa da Cristiana Zama, guida turistica abilitata, in collaborazione quest’anno con L’Ingrediente Segreto, MadyPizza e Tenuta Uccellina. Creata in tempo di pandemia per offrire una brezza di cultura e fare conoscere meglio ai ravennati la propria città, nel tempo ha ampliato il suo pubblico di visitatori e quest’anno è giunta alla quarta edizione con nuovi percorsi che prevedono anche un itinerario in bicicletta per apprezzare le opere di street art che Ravenna offre e uno fuori porta dedicato al Castrum Russi per conoscere la storia di questa antica città, godendo anche dell’apertura speciale per l’occasione della Chiesa del Carmine costruita proprio su uno dei torresini medievali. Sei gli appuntamenti previsti che si terranno a partire da giovedì 13 luglio con tre itinerari diversi di un’ora e mezza, con partenza alle ore 19.00, che si concludono alle 20.30 con un apericena nei dehors dei diversi locali.

Il calendario:

giovedì 13 luglio 1. Street Art

venerdì 21 luglio 2. Castrum Russi

giovedì 27 luglio 3. Torre Salustra

venerdì 4 agosto 3. Torre Salustra

venerdì 11 agosto 1. Street Art

giovedì 17 agosto 2. Castrum Russi

Itinerari

1. Street Art. Percorso: ritrovo in bicicletta all’ancora in testa di Darsena. Percorreremo le strade del quartiere dall’Almagià fino alla Cittadella della Street Art per inoltrarci nel quatiere Gulli. Itinerario in bicicletta. Su richiesta informazioni per eventuale noleggio. Locale: MadyPizza



2. Castrum Russi. Percorso: ritrovo davanti al Municipio di Russi. Passeggiata lungo il perimetro del castrum ammirando i resti delle fortificazioni per scoprirne la storia fino ad arrivare ai personaggi illustri che hanno animato l’epoca risorgimentale. Apertura speciale della Chiesa del Carmine. Locale: Tenuta Uccellina



3. Torre Salustra. Percorso: ritrovo davanti al Museo Arcivescovile, piazza Arcivescovado, Palazzo Vitelloni, ex Chiesa di Santa Giustina, Palazzina Diedo, Casa Ghigi, Palazzo Baronio, via Mentana, piazza XX Settembre, via Zirardini, Dimensione Mosaico, via Mordani, piazza A. Costa, via IV Novembre, piazza del Popolo, piazza Unità d’Italia, via Gordini, via Corrado Ricci. Locale: L’Ingrediente Segreto



Le visite saranno effettuate con l’ausilio di radioguide per una migliore fruizione e, all’occorrenza, per il mantenimento del distanziamento sociale.

Il costo di 22 euro a persona include la visita, il noleggio delle radioguide e l’apericena. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata anticipatamente tramite la piattaforma eventbrite.it, dove è possibile trovare la scheda di ogni appuntamento effettuando la ricerca geolocalizzata per Ravenna, sul portale di Ravenna Incoming ravennaexperience.it oppure contattando direttamente la guida.

Per informazioni contattare Cristiana Zama – cell. 338.8246038 – email: czama@libero.it https://www.facebook.com/GuideInRavenna/