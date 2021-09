“Path of pins”, spazio agli scatti di Nadja Ellinger

Lo spazio espositivo PR2 di via Massimo D’Azeglio 2 ospita fino al 10 ottobre la mostra fotografica “Path of pins”, della giovane autrice tedesca Nadja Ellinger. L’ingresso è libero. Il progetto si inserisce all’interno della rassegna Spazio30, che offre l’opportunità ad artisti, curatori e creativi di realizzare il proprio progetto artistico nello spazio espositivo di PR2.

Nadja Ellinger nasce nel 1993 in un piccolo villaggio medievale nel centro della Germania e, dopo la laurea in fotografia all’Università di Scienze Applicate di Monaco, decide di proseguire gli studi presso il Royal College of Art di Londra. Il lavoro di Nadja è stato esposto e pubblicato nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Italia, negli Emirati Arabi Uniti, in Danimarca, Germania e Francia. Più recentemente ha esposto al Copenhagen Photofestival 2021, OpenWalls Arles 2021 e all'Ashurst Art Prize 2021 a Londra per il quale è attualmente finalista. Ha lavorato su commissione di clienti come Vogue USA, British Design Museum e altri.

L'autrice reinterpreta, con fotografie dalla forte componente artistica, il racconto orale come mezzo per esplorare nuove e innovative forme di storytelling. Non a caso il suo stile si esprime di norma attraverso suggestivi ambienti boschivi e citazioni tratte da libri di fiabe dal carattere folklorico.

Con “Path of pins” l'autrice propone una personalissima rivisitazione del racconto di Cappuccetto Rosso: la visione di Nadja ruota attorno ai temi dell’adolescenza e dell’iconografia dei personaggi femminili della tradizione popolare, continuamente in evoluzione.