Il Pavone D’Oro 'vola' verso la serata conclusiva: ecco i finalisti in gara

Terminato il ciclo delle tre semifinali, fervono i preparativi per la finalissima della 42a edizione del concorso canoro faentino ‘Il Pavone D’oro’ ideato da Don Italo Cavagnini nel 1969 e giunto quest’anno alla 42a edizione. Appuntamento sabato 25 marzo alle 20.30, al Teatro Masini di Faenza, dove i posti erano già esauriti fin dalla prima serata eliminatoria. La prevendita dei biglietti continua martedì 21 marzo dalle 19.00 alle 20.30 presso la sede dell’Associazione Pavone D’oro alla Parrocchia Sant’Antonino, corso Europa, 73.

Dalle tre semifinali sono stati scremati i 22 finalisti che accedono alla finalissima in programma sabato. Al vincitore, che uscirà dalla categoria C, andrà un prestigioso premio in ceramica della Bottega d’Arte Gaeta di Faenza, che continua la tradizione di realizzare un’opera d’arte unica per il vincitore del Pavone D’oro. Nel frattempo hanno vinto la categoria scuole le classi 3A e 3D della Scuola Elementare Martiri di Cefalonia, mentre i tre premi speciali, assegnati dal comitato organizzativo, sono andati a Viola Zaccherini della Cat A, Marta Xhebexhiu della Cat C e Francesca Mordenti della Cat. B1.

I cantanti in gara

Categoria A (fino ai 9 anni): Sofia Viggiano con "Dopotutto", Orlando Mele con "Bambinissimi papà", Chiara e Giulia Lanzoni con "Un punto di vista strambo", Iris Cimatti con "Propaganda", Lia Ponomarenko con "Prendi un’emozione", Alice Lacchini con "Ti dico ciao".

Categoria B1 (10 - 11 anni): Lorenzo Gubellini "La voce del silenzio", Maria Elena Sana "On my own", Alice Ricci con "In vacanza da una vita", Iacopo Graziani con "Il ballo delle incertezze".

Categoria B2 (12 - 14 anni): Viola Liverani con "Bohemian Rhapsody", Daniela Tonelli con "My mind", Alice Mordenti con "Don’t rain on my parade", Sara Calamelli con "Bound to you".

Categoria C (15 - 18 anni): Matilde Montanari e Giada Moretti con "No more tears", Angie Paganelli con "Think", Giada Guerrini con "Mad about you", Alice Rinieri con "Glimpse of us", Matteo Violani con "Una direzione giusta", Emanuele Tedaldi con "Sempre e per sempre", Arianna Dardi con "Exothermic".