Pavone D’Oro: tutto pronto per la finalissima al Teatro Masini: 20 giovani sul palco

Terminato il ciclo delle tre semifinali, fervono i preparativi per la finalissima del concorso canoro faentino ‘Il Pavone D’oro’, che si terrà domani sera alle 20.30, sempre al Teatro Masini. Ideato da Don Italo Cavagnini nel 1969 e giunto quest’anno alla 43esima edizione, il concorso ha richiamato anche quest'anno tanto pubblico.

Resta vincente il format della manifestazione: musica al 100% live grazie alla storica band del Pavone d'Oro capitanata dal Maestro Gabriele Bertozzi (pianoforte e tastiere) e composta da Gabriele Andrini (sax e chitarra acustica), Davide Montanari (chitarra acustica e elettrica), Filippo Foschini (batteria), Federico Domenicali (basso). I musicisti di Artistation che accompagneranno i più piccoli sono invece: Edoardo Berti (batteria), Maria Ceroni (basso), Filippo Babini e Agata Malmerenda (chitarra). Alla band si uniscono il coro delle voci bianche (diretto da Daniela Peroni) e il coro del Pavone D’Oro composto da alcune delle vincitrici delle passate edizioni: Sara Zannoni, Clarissa Nicoletto e Giulia Toschi. A condurre la finalissima saranno Enrico Palli, Mattia Delpopolo, Simone Leonardi e Sandro Bucci.

Dalle tre semifinali sono stati scremati i 20 finalisti che prenderanno parte alla finale di domani. Al vincitore, che uscirà dalla categoria C, andrà il prestigioso premio in ceramica della Bottega d’Arte Gaeta di Faenza, che continua la tradizione di realizzare un’opera d’arte unica per il vincitore del Pavone D’oro.

I cantanti in gara

CATEGORIA A (fino ai 9 anni):

Orlando Mele, Frida Ternetti, Margherita Gambi, Benedetta Barone, Lia Ponomarenko e Lucrezia Gagliani

CATEGORIA B1 (10 - 11 anni):

Francesca Mordenti, Lorenzo Gubellini, Giovanni Bandini e Matteo Piras

CATEGORIA B2 (12 - 14 anni):

Lorenzo Sansavini, Olivia Molignoni, Alice Mordenti e Iacopo Graziani

CATEGORIA C (15 - 18 anni):

Matteo Violani, Marco Aloisi, Nicola Ragazzini, Angie Paganelli, Samuele Bertoni e Matilde Montanari

Vince invece la categoria scuole la classe 4a B della scuola elementare Tolosano, mentre i tre premi speciali assegnati dal comitato organizzativo e offerti dai componenti della band faentina storica ‘Angeli Neri’, Franco Ballardini e Pino Babini sono andati a Grace Zattoni e Asia Scuro (Premio Simpatia, intitolato a Maurizio "Re" Tramonti,) Melody Amadei (Premio Fedeltà, intitolato a Domenico Bendoni); Viola Liverani (Premio della Critica, intitolato a Giancarlo Alboni)