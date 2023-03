Pazzi di Jazz, lezione-concerto al teatro Alighieri

Iniziate lo scorso 16 marzo, le attività didattiche di Pazzi di Jazz raggiungono un momento saliente: la lezione-concerto che si terrà lunedì 3 aprile al Teatro Alighieri dalle ore 10 alle 12. Un appuntamento che, dopo le vicissitudini della pandemia, torna per la prima volta alla sua forma originaria e completa: in teatro e con la presenza degli alunni delle scuole elementari e medie ravennati. Lo storico del jazz Francesco Martinelli, spalleggiato dal celebre sassofonista Mauro Negri, il pianista Emiliano Pintori e il contrabbassista Stefano Senni, darà vita a una lezione con musica dal vivo pensata per coinvolgere e appassionare il giovanissimo uditorio al mondo della musica improvvisata, gettando semi di curiosità culturale destinati a crescere. L’incontro sarà anche registrato per la realizzazione di un video didattico che verrà messo a disposizione di tutte le scuole della città, raggiungendo così anche le classi che non potranno essere presenti all’Alighieri.

Al centro delle narrazioni verbali e musicali di Martinelli e compagni si troveranno le affascinanti gesta musicali e biografiche di Charles Mingus, uno dei maestri assoluti del contrabbasso jazz e compositore fra i più originali del XX Secolo. Le musiche di Mingus sono infatti al centro delle attività di Pazzi di Jazz 2023 e forniranno anche la trama per il concerto conclusivo del 4 maggio all’Alighieri. Tra aneddoti passati alla storia e composizioni indimenticabili, la vita e le opere di Mingus sono particolarmente ricche di spunti e contenuti coi quali Martinelli saprà creare un coinvolgente percorso narrativo, illuminato dagli esempi musicali dal vivo di Negri, Pintori e Senni, ricorrendo anche a materiali audiovisivi di repertorio.

Il progetto Pazzi di Jazz 2023, organizzato da Jazz Network con il sostegno del Ministero della Cultura, del Comune di Ravenna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, si è visto riconfermare il prestigioso riconoscimento del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna/MIUR. Pazzi di Jazz è inserito nel Piano Arricchimento Formativo di Territorio del Comune di Ravenna.

Lezione-concerto di lunedì 3 aprile

Ravenna, Teatro Alighieri, ore 10-12

Lezione-concerto con Francesco Martinelli, Mauro Negri,

Emiliano Pintori & Stefano Senni

“Il suono della libertà: il genio visionario di Charles Mingus”

(l’incontro sarà anche registrato per realizzazione video)

Francesco Martinelli – relatore; Mauro Negri – sax alto, clarinetto;

Emiliano Pintori – pianoforte; Stefano Senni – contrabbasso

Informazioni

Jazz Network, Via Faentina 121/D, 48124 Ravenna, tel. 0544 405666, fax 0544 405656

mail: info@jazznetwork.it

web: www.erjn.it - www.jazznetwork.it - www.crossroads-it.org - www.pazzidijazz.it