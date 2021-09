“Pazzi di Jazz”: Ottolini, Alien Dee e vittorini dirigono i giovani talenti

Come tutte le attività didattiche, “Pazzi di Jazz” ha vissuto momenti difficili. Ma ora è finalmente tempo di tornare in scena: mercoledì 15 settembre, all’interno del programma del festival Ravenna Jazz, la Rocca Brancaleone ospiterà, alle ore 21, il concerto del rigoglioso organico formato da giovanissimi studenti delle scuole ravennati: l’Orchestra dei Giovani, l’Orchestra Don Minzoni, il Coro Swing Kids e il Coro Teen Voices.

Con loro sul palco ci saranno celebrità come il trombonista Mauro Ottolini, il beatboxer Alien Dee e il direttore d’orchestra Tommaso Vittorini, guide sapienti e ispirazione per i giovani affidati alle loro cure musicali. Purtroppo Enrico Rava, da anni figura di spicco del cast di Pazzi di Jazz, non potrà essere presente, essendo in convalescenza in seguito a una delicata operazione appena subita. Al suo posto si esibirà, sempre alla tromba, Flavio Boltro, artista di grande levatura, anch’egli internazionalmente riconosciuto. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.