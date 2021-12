Pedalata, panettone e brindisi di Natale: l'ultima uscita del 2021 della Fiab

Con l’uscita di sabato 18 Fiab Ravenna chiude il programma delle escursioni del 2021. Queelo di sabato sarà un giro in zona fino al mare e ci sarà modo di mangiare insieme una fetta di panettone e fare un brindisi per gli auguri di Natale. La partenza è in Piazza San Francesco alle ore 9:30. Mancato lo scorso anno per le restrizioni della pandemia, domenica 19 torna anche il consueto pranzo sociale, per chiudere l’anno in bellezza e ripartire con le nuove iniziative, orientate a condividere e favorire l’uso della bicicletta. Domenica sarà presentato anche il nuovo programma delle escursioni 2022, improntato come sempre a conoscere i percorsi del nostro territorio ma anche le grandi ciclovie nazionali.