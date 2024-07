Da Cervia a Savio in bici per ricordare a chi guida che "Le regole non vanno in vacanza"

Domenica 14 luglio si svolgerà la settima edizione della pedalata cicloturistica “Le regole non vanno in vacanza” che è nata per far riflettere sulla necessità di comportamenti prudenti da parte di chi guida ed è organizzata dalla Polizia Locale di Cervia.

L’iniziativa è inserita nella campagna “Chi beve non guida” dell’Osservatorio per la Sicurezza Stradale della Regione Emilia-Romagna, ed è stata promossa dal Comune di Cervia e dall’Osservatorio per la Sicurezza Stradale della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con la Biblioteca Comunale, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB), le associazioni ciclistiche.

Il ritrovo è alle ore 18 alla Torre San Michele, da dove si partirà alle ore 18.30 alla volta di Savio (dove è previsto un ristoro alla Sagra dello Strozzaprete), passando per via Nazario Sauro, via G. Di Vittorio, via Stazzone, via Ascione, Savio e ritorno.

Il gruppo di ciclisti sarà scortato dagli Agenti della Polizia Locale. La pedalata è gratuita e aperta a tutti con ogni tipo di bicicletta. Ai primi 150 iscritti presenti alla partenza verrà donato all'arrivo un gadget che consiste in un caschetto da bici o un etilometro, la cui consegna avverrà all'arrivo alla Sagra dello Strozzaprete con la semplice partecipazione alla pedalata.