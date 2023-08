Pedalate e letture al Festival Naturae

Proseguono a Lido di Classe le iniziative collegate al Festival Naturae. Martedì 22 agosto alle 17, “La casa del Volparo”. Pedalata guidata con Angelo Gasperoni nelle terre selvagge. Partenza dall’Arena del Sole, rientro per le 19. Mercoledì 23 alle 10 appuntamento per i più piccini con i lettori volontari di Nati per leggere in “Leggimi forte”, al bagno Oxide Beach.