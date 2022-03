Pedofilia e pedopornografia, un convegno con l’Arcivescovo Ghizzoni e don Fortunato Di Noto

Prezzo non disponibile

Si tiene martedì 15 marzo alle 21 un convegno per conoscere gli strumenti di contrasto ad un’orribile piaga che, con l’ausilio dei sistemi digitali, si sta diffondendo in modo preoccupante. "Pedofilia e pedopornografia: crimini contro l’umanità. Strumenti di contrasto ed impegno ecclesiale", è il titolo dell’incontro che si terrà a Ravenna, presso la parrocchia di Santa Maria del Torrione (via Umberto Majoli n.8), promosso dall’associazione Pro Vita & Famiglia Onlus, dall’associazione Meter Onlus e dalla stessa Parrocchia di Santa Maria del Torrione.

Dopo i saluti iniziali del parroco don Paolo Pasini e del portavoce di Pro Vita & Famiglia, Jacopo Coghe, interverranno don Fortunato Di Noto e l’avvocato Maria Suma, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione Meter, e l’arcivescovo di Ravenna – Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni, presidente del Servizio nazionale Tutela Minori della Conferenza Episcopale Italiana. Modererà l’incontro la giornalista Daniela Verlicchi.