Parte il tradizionale pellegrinaggio a piedi alla Madonna del Pino

Anche quest’anno, lunedì 15 agosto, in occasione della Solennità dell’Assunzione, è in programma a Cervia l’ormai tradizionale Pellegrinaggio a piedi alla Madonna del Pino. Il pellegrinaggio, lungo circa 4 km, attraverserà alcune strade di Cervia per poi proseguire all’interno delle Saline di Cervia.

Il programma prevede alle 6.45 il ritrovo in Piazza Garibaldi; il pellegrinaggio, a piedi, prenderà il via alle 7, dopo la Benedizione impartita dal Parroco del Duomo don Pierre Laurent Cabantous. Intorno alle 8.30 è previsto l’arrivo al Santuario della Madonna del Pino, per la recita delle Lodi e conclusione. Gli organizzatori consigliano di indossare scarpe comode e raccomandano l’utilizzo della mascherina. Il pellegrinaggio si terrà anche in caso di pioggia. Il ritorno dalla Madonna del Pino è previsto con un servizio di navetta per l’autostazione di Cervia, in piazza della Resistenza.

La piccola chiesa della Madonna del Pino, che sorge non lontano dall’antico percorso della Via Romea, è uno dei pochissimi edifici tutt’ora esistenti di Cervia Vecchia. Fu consacrata nel 1498 su una precedente e modesta cappella della metà del XV secolo. Attualmente le difficoltà per poterla raggiungere rendono la chiesa uno dei beni artistici e storici che la Città di Cervia deve difendere e valorizzare. Anche il pellegrinaggio a piedi, oltre ad essere un momento di fede vissuta da tanti cervesi ed ospiti, vuole essere un contributo per rendere di nuovo la chiesa un luogo vivo e disponibile alla devozione e alla visita.