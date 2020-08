Pellicole italiane e internazionali al Cineparco

Comincia una nuova settimana di film all’arena delle Cappuccine per la rassegna Bagnacavallo al Cinema. La proposta dall’11 al 16 agosto sarà molta varia, dal cinema italiano e francese a quello sudamericano, fino alla conclusione con il film di Polanski dedicato all’affare Dreyfus.

Martedì 11 agosto verrà proiettato La vita invisibile di Eurídice Gusmão di Karim Aïnouz, protagoniste nel Brasile degli anni Cinquanta due sorelle simili e insieme molto diverse con le loro vite tra separazioni e incessanti ricerche.

Mercoledì 12 sarà la volta di Lontano lontano di Gianni Di Gregorio: tre anziani decisi a cambiare vita vogliono abbandonare tutto per trasferirsi all’estero; andrà come sognano?

Giovedì 13 si passerà al Doppio sospetto di Olivier Masset-Depasse: un’improvvisa tragedia sradica le vite di due donne e delle loro famiglie mettendo in discussione ogni relazione precedente.

Venerdì 14 Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani proporrà un racconto di formazione adolescenziale. Tratto dal libro omonimo di Mazzariol, il film è una fiaba moderna sulla diversità e la famiglia.

Sabato 15 Criminali come noi di Sebastián Borensztein porterà gli spettatori nell’Argentina sull’orlo di una crisi economica e sociale.

Domenica 16 agosto concluderà la settimana L’ufficiale e la spia di Roman Polanski: un ufficiale dell’esercito francese presenzia a una pubblica condanna e a un’umiliante degradazione... l’affare Dreyfus. In replica lunedì 17.

Il Cineparco delle Cappuccine è in via Berti 6 a Bagnacavallo.

Orari: apertura biglietteria 20.40 - proiezioni 21.30. Prezzi: intero 6 euro - ridotto 5 euro - abbonamento: 40 euro per dieci spettacoli.