“People have the power”, una mostra realizzata dagli studenti del liceo scientifico

Dal 25 ottobre al 7 novembre 2021 lo spazio espositivo PR2, di via Massimo D’Azzeglio n. 2, ospita la mostra fotografica “People have the power” realizzata dagli studenti e dalle studentesse delle classi IV A e Csa del liceo scientifico Alfredo Oriani di Ravenna. Il laboratorio fotografico, coordinato dal reportagista Filippo Venturi, ha documentato la recente campagna elettorale, offrendo in 54 scatti originalissimi il punto di vista libero e personale degli studenti che hanno seguito i candidati sindaco negli interventi pubblici, nei comizi e le varie forze politiche che hanno partecipato all’ultimo confronto elettorale.

Attraverso la fotografia i ragazzi hanno restituito le loro impressioni, a volte ironiche e disincantate, sulla recente campagna elettorale, disattendendo il pregiudizio che il mondo adulto coltiva intorno al presunto disinteresse dei giovani per la politica. La loro visione non convenzionale, infatti, stupisce per l’acutezza, l’autenticità e la giocosità dello sguardo con cui dipingono la vita della nostra città.

Il progetto, che si inserisce nelle attività del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (Ptco), ha impegnato gli studenti nella sperimentazione di molteplici attività tra cui la documentazione fotografica e narrativa, la comunicazione e la produzione dell’evento espositivo nelle sue varie fasi.

Grazie al supporto delle professoresse Rossella Giovannini ed Emanuela Serri è stato possibile realizzare un percorso altamente formativo, di crescita e di confronto sui temi legati alla partecipazione e alla cittadinanza, centrali per la costruzione della coscienza collettiva e politica delle persone e delle giovani generazioni in particolare. Inaugurazione lunedì 25 ottobre alle 17,30. La mostra è visitabile dal martedì al sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.