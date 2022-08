Per Ferragosto musica e trekking nella Vena del Gesso

Domenica 14 agosto il festival “In mezzo scorre il fiume” farà tappa nel territorio di Riolo Terme per un’alba di trekking e musica nel Borgo dei Crivellari. Alle 5.20 partenza dal campo sportivo di Borgo Rivola, in via Caduti di Crivellari 9, per un’escursione che attraverso un sentiero in circa 45 minuti porterà i partecipanti al Borgo dei Crivellari, un gioiello costruito dai minatori delle cave di gesso nascosto all’interno del Parco della Vena del Gesso Romagnola. A guidare l’escursione Francesco Rivola, escursionista e conoscitore profondo del territorio e delle sue storie, scrittore e narratore. Una volta giunti a destinazione, gli escursionisti potranno rilassarsi con le note degli Armonici Cantori Solandri, quartetto vocale proveniente dalla Val di Sole che si esibirà in un repertorio di canti di minatori, di montagna e di guerra. Compongono il quartetto Fausto Ceschi, Gianni Penasa, Danilo Bertolini e Roberto Dell’Eva.