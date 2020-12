Per la Liberazione di Ravenna una riflessione antifascista con Carlo Smuraglia

In questo anniversario reso difficile dalla necessità di un prudente distanziamento, il Comitato in Difesa della Costituzione di Ravenna "Libertà e Giustizia" vuole comunque essere presente, il 4 dicembre, data luminosa per Ravenna, con grato ricordo di chi, allora, offrì tutto di sé e non di rado la propria vita, per arrivare a una Ravenna finalmente liberata.

Lo si fa con Carlo Smuraglia (già ospite nel 2018) e con il suo nuovo libro, appena edito, dal titolo imprescindibile "Antifascismo quotidiano. Strumenti istituzionali per il contrasto a neofascismi e razzismi".

Nell'introduzione Smuraglia chiarisce la ragion d’essere del libro. Questo non è un libro dedicato o riservato agli esperti di diritto, ma a chiunque ritenga fondamentale l’impegno dello Stato e di ogni cittadina e cittadino contro fenomeni che sono, lo ricorda Smuraglia - e fascismo e razzismo lo sono -, il male. Le Istituzioni e chi, come noi, ritiene proprio dovere rendere viva la Costituzione, applicandola e chiedendole l’applicazione, da questo libro ricevono una forte responsabilità. Conoscere, formare, informare, in merito a misure e strumenti incisivi per contrastare neofascismi e razzismi, ogni giorno, e ovunque si manifestino. Lo stesso Parlamento europeo a questo ci invita. Il fascismo è nato in Europa. Le sue radici non sono del tutto disseccate e troppo spesso rifioriscono.