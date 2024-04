Per la Sagra del Pellegrino al Rione Rosso musica, gastronomia e una mostra sull'alluvione

Venerdì 19 aprile, in occasione della 18esima edizione della Sagra del Pellegrino, nel chiostro del Rione Rosso dalle 23 alle 2 andrà in scena il "Fototeca Open Air" con mostra fotografica "Minerva. Immagini dell'alluvione di Faenza" e di set by Tommy from Riva (ingresso gratuito).

Dalle degustazioni di vini ai talk sul "fast fashion", dalle visite guidate ai mercatini del vintage, il programma del venerdì con spazi dedicati al food and drink.