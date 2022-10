"Per non morire di televisione": torna la rassegna dedicata al documentario d'autore

Per non morire di televisione, la rassegna di Ravenna sul documentario d'autore prevista dal 6 al 9 ottobre 2022 presso il Palazzo del Cinema e dei Congressi in Largo Firenze 1, giunge quest'anno alla sua XX edizione. La rassegna è organizzata dall’Associazione Ravenna Cinema in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiC - Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna.

Per onorare questo traguardo e dare rilevanza al film documentario che negli ultimi anni ha raggiunto livelli sempre più alti di visibilità e considerazione artistica, come si è visto con l’ultimo Leone d’oro assegnato a All the Beauty and the Bloodshed, la rassegna si stratifica e amplia la sua offerta per il pubblico.

Oltre al cuore della proposta che vedrà documentari contemporanei tra nazionali e internazionali, ci sarà spazio per una matinée riservate alle classi delle scuole secondarie di secondo grado di Ravenna e per quattro masterclass tenute da esperte ed esperti del mondo del cinema che analizzeranno l’aspetto transmediale e di contaminazione caratteristico della settima arte.

Le masterclass toccheranno vari aspetti del cinema: quello della scrittura con Jonny Costantino (giovedì 6 ottobre alle 18), cineasta e scrittore che ha fondato la rivista Rifrazioni. Dal cinema all'oltre, quello del rapporto tra documentario e racconto autobiografico, ma anche quello dell’universo femminile con la presenza della produttrice e regista inglese Kim Longinotto (venerdì 7 ottobre alle 18), che presenterà in sala il suo film Letizia Battaglia - Shooting the Mafia.

Ruolo centrale all’interno delle masterclass ce l’avrà poi Pier Paolo Pasolini, autore fondamentale nella storia del cinema. La masterclass con Roberto Chiesi (sabato 8 ott. alle 18), critico cinematografico e responsabile del Centro Studi-Archivio Pier Paolo Pasolini della Cineteca di Bologna, cercherà di offrire nuovi spunti di analisi sulla poetica del reale di questo grande regista, utilizzando materiali visivi e documenti in parte inediti, con il contributo di studiosi dell’opera pasoliniana.

Con Mario Blaconà e Marco Longo di Filmidee (domenica 9 ottobre alle 18), magazine online in cui intervengono firme prestigiose della critica italiana e internazionale e autori più giovani, abbiamo ideato una masterclass di critica cinematografica che partirà da una panoramica generale sull’evoluzione della critica in Italia, per poi arrivare al ruolo attivo della critica contemporanea nel sostenere e individuare nuovi talenti, con l'obiettivo di diffondere e promuovere la cultura cinematografica nel mondo giovanile e non.

Il matinée vuole rendere omaggio alla figura di Pier Paolo Pasolini a 100 anni dalla nascita. Ci si concentrerà, in particolare, su Pasolini documentarista e attento osservatore dell’umanità e della società nella quale ha vissuto. Partendo dall’analisi di estratti del suo cinema della realtà si arriverà a un confronto con la contemporaneità attraverso la visione di Futura, il documentario di Alice Rohrwacher, Francesco Munzi e Pietro Marcello che indaga sogni, paure e speranze degli adolescenti italiani degli anni ‘20 del nuovo millennio. L’ingresso alle masterclass (ore 18) e ai film (ore 21) è gratuita e senza prenotazione.

Programma

Giovedì 6 ottobre, ore 18 Masterclass Di fuoco in fuoco: incontro con Jonny Costantino

ore 21 "Loving Highsmith" di Eva Vitija

Venerdì 7 ottobre, ore 18 Masterclass con Kim Longinotto

ore 21 "Letizia Battaglia - Shooting the Mafia" di Kim Longinotto

Sabato 8 ottobre, ore 18 Masterclass Roberto Chiesi: Pier Paolo Pasolini e la poetica del reale

Ore 21 "Futura" di Alice Rohrwacher, Pietro Marcello, Francesco Munzi

Domenica 9 ottobre, ore 18 Masterclass Filmidee

ore 21 "L’età dell’innocenza" di Enrico Maisto