Per Pasqua e Pasquetta torna il mercato dell’antiquariato e dell'artigianato

La mostra mercato dell’antiquariato e dell’artigianato “Città di Ravenna” avrà luogo anche lunedì 18 aprile, giorno di pasquetta, in prosecuzione con le giornate di sabato 16 e domenica 17, terzo fine settimana del mese, in cui quest’anno ricadono le festività pasquali.

Lo stabilisce il Comune con un’ordinanza, in previsione del lungo fine settimana festivo, ritenendo di contribuire in tal modo al miglioramento dell’offerta turistica e commerciale a turisti e residenti e al tempo stesso di incrementare le opportunità di lavoro degli operatori, che potranno partecipare a propria discrezione.

La mostra mercato dell’antiquariato e dell’artigianato Città di Ravenna si svolge il terzo sabato e la domenica successiva di ogni mese, dalle 8 alle 20, nella cornice del centro storico e precisamente nell’ambito dei portici di via Ricci e via Gordini, in piazza Garibaldi, piazza Einaudi e via Diaz.