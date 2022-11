"Per quindici anni mi sono coricato presto la sera", la personale di mosaici di Marco Bravura

Da sabato 17 (inaugurazione alle 17) fino a mercoledì 21 dicembre lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in Viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna, ospita “Per quindici anni mi sono coricato presto la sera”, una personale di Marco Bravura. La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00. L’evento dedicato a Marco Bravura e curato dal critico Luca Maggio segna l’ottavo e conclusivo appuntamento della rassegna musiva che lo spazio espositivo Pallavicini22 da oltre un anno e mezzo sta dedicando ai protagonisti storici del mosaico contemporaneo di matrice ravennate.

A differenza delle esposizioni precedenti, in questa sarà proprio l’artista, presente sabato 17 dicembre dalle ore 17:00, in conversazione col curatore, a “fare la mostra”: prevedendo anche interazioni col pubblico, verrà ripercorso l’iter creativo di Bravura, a metà fra “una sorta di incessante e seducente inno alla vita e un aspetto più critico e sociale, talvolta non privo di ironia”, concentrandosi in particolare sugli ultimi produttivi quindici anni russi, cui fa riferimento il titolo proustiano scelto dall’artista stesso.