Per Sant'Apollinare il teatro Alighieri ospita la 'prima' del docufilm su Raul Gardini

Sarà presentato in anteprima il giorno di Sant'Apollinare, patrono di Ravenna, il docufilm su Raul Gardini. L'appuntamento è per il 23 luglio, alle 21, al teatro Alighieri, per un evento aperto a tutta la cittadinanza con ingresso gratuito, che prevede la proiezione della docufiction “Raul Gardini”, coprodotta da Rai Fiction e Aurora tv Banijay, con Fabrizio Bentivoglio e Pilar Fogliati, regia di Francesco Miccichè. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Raul Gardini con il patrocinio del Comune di Ravenna.