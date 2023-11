“Percorrere i sentieri della letteratura per l’infanzia”: incontro alla Rocca

Sabato 11 novembre, ore 18, prosegue la rassegna “I sabati della Rocca - Radici, semi, germinazioni: linguaggi e visioni ravennati”, curata da Ivano Mazzani alla Rocca Brancaleone, con il patrocinio del Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura. Sara Panzavolta (fondatrice e titolare libreria Momo) dialoga con Alice Keller (fondatrice libreria Momo, scrittrice e formatrice) sul tema “Percorrere i sentieri della letteratura per l’infanzia”. Alice Keller e Sara Panzavolta raccontano il progetto della libreria per ragazzi Momo e le scelte che le hanno guidate nei sentieri dei libri in questi otto anni di lavoro per le piccole lettrici e i piccoli lettori della città. Una chiacchierata su passato, presente e futuro della libreria, passando attraverso la letteratura per l'infanzia.