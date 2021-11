Maghi, acrobati e giocolieri: un Natale emozionante con gli spettacoli del Petit Cabaret

In Piazza Garibaldi a Cervia il Natale si riempie di emozione con lo spettacolo di Petit Cabaret 1924, Uno degli artisti di questo show itinerante accoglie gli spettatori in un'atmosfera condita da melodie jazz, swing e charleston, fra vecchi cimeli e tavolini in ferro battuto, ispirata al buon gusto dei bistrot parigini degli anni '20 che costituisce la scenografia per un susseguirsi di sorprese.

A dar vita allo spettacolo talentuosi interpreti diplomati presso le migliori accademie di danza e circo contemporaneo in Europa: giocolieri, ballerini, equilibristi, maghi e acrobati che utilizzano il linguaggio del corpo per creare un'esperienza emozionale coinvolgente, e spiritualmente rigenerante, che scaturisce da anni di pratica e dedizione genuina alle arti performative. Alla fine dello spettacolo gli artisti si riuniranno sulla pista per recitare la "Preghiera del Clown" del grande Totò, una pagina di ispirazione assoluta, scritta da un maestro d'arte e di umanità.

Lo spettacolo si tiene nella piazza centrale di Cervia il 4 e 5 dicembre con la mostra quadri sul circo dell'artista Acrilico 75, poi l'8 dicembre ore 18,00; 10, 11 dicembre ore 21; 12 dicembre ore 18,00: 17,18 dicembre ore 21; 19 dicembre ore 18,00; 25, 26 dicembre ore 18,00; 27, 28 dicembre ore 21; 29 dicembre ore 18,00; 1 gennaio ore 18,00; 2 gennaio ore 18,00; 4, 5 gennaio ore 21; 6 gennaio ore 18,00.

Biglietti: Tavolino Bordo Pista 18euro, Seduta rialzata in seconda fila ridotto 14 euro, intero 16 euro. Durata dello spettacolo: 1 ora e 30 minuti. Accesso consentito solo con Green pass e con temperatura corporea inferiore a 37,5 gradi. All'ingresso e durante lo spettacolo è obbligatorio l'utilizzo della mascherina. E' caldamente consigliata la prenotazione: mail a petitcabaret1924@gmail.com, messaggio al numero 3208150851 (anche whatsapp). Le porte dello spettacolo aprono 15 minuti prima e la prenotazione è valida fino a 10 minuti prima dell'inizio.