Un cast d'eccezione interpreta la Petite messe solennelle di Rossini

Sabato 8 gennaio alle ore 21 nella chiesa Stella Maris a Milano Marittima va in scena un capolavoro delal musica: la Petite messe solennelle di Gioachino Rossini, un concerto organizzato dall'associazione La Pomme in collaborazione con il comune di Cervia e la Proloco di Milano Marittima. Per l'occasione si esibisce un cast d'eccezione: la soprano Raffaella Battistini, la mezzosoprano Christina Knorren, il tenore Giorgio Casciarri, il basso Francesco Ellero D'Artegna e il coro Quadriclavio di Bologna, accompagnati dalla pianista Cristina Belotti e dall'organista Andrea Bianchi sotto la direzione del maestro Lorenzo Bizzarri. Per prenotazioni e informazioni chiamare il numero 3355871066. Biglietti: 10 euro.