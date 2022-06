Phill Reynolds porta il nuovo album "A Ride" sulla spiaggia ravennate

Venerdì 1 luglio, ore 21.30, il sound degl Usa arriva al bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna con Phill Reynolds, l’alter ego “dark alt-country” del singer-songwriter e one-man-band veneto Silva Cantele. Fulminato in tenera età dai Beach Boys, durante gli anni 90 appassionato soprattutto di punk californiano, si è fatto le ossa alla guida di vari gruppi post-hardcore e milita tuttora sia negli emo-punk Hearts Apart, sia nei power pop Miss Chain & The Broken Heels. Nell’ultimo decennio il suo amore per la musica folk ha preso definitivamente il sopravvento, espresso a firma Phill Reynolds, uno pseudonimo da uomo comune, da uomo della strada per l’appunto, che rende in realtà omaggio ai songwriter folk di protesta Phil Ochs e Malvina Reynolds. Ingresso libero.