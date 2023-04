Un tour dedicato alla scoperta della pineta ravennate

Un tour dedicato alla scoperta della pineta, uno dei boschi tipici della Romagna. Il percorso, dedicato alla vegetazione, si snoderà nella pineta di Savio; vi racconteremo flora e fauna del "pianeta pineta" assieme a cenni storici del luogo per meglio comprendere l'origine delle pinete storiche, gli usi e gli impatti del passato, le evoluzioni, le associazioni vegetali e la loro relazione con la fauna. Insieme vi faremo vedere come tutto l'ambiente sia un sistema in evoluzione continua.



Programma:

- RITROVO: ore 09.00, Ca’ Bufala (Casa di Guardia Bufale) Savio in fondo a via Sila

- MAPPA RITROVO: https://bit.ly/ritrovoLUPInov

- PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al link:

https://ramingotravel.regiondo.it/pianeta-pineta...

- QUOTA 15,00 euro (minori 8,00 fino a 17 anni)

- LUNGHEZZA dell’escursione 8 km (percorso ad anello)

- DISLIVELLO nessuno, siamo in completa pianure

- DURATA 4.50 ore

- DIFFICOLTÀ facile

- EQUIPAGGIAMENTO (OBBLIGATORIO): indumenti comodi adatti alla stagione. Non dimenticate scarpe adatte come le scarpe da trekking o da trail.

- GUIDA GAE: Danio Miserocchi Guida Ambientale Escursionistica (associato AIGAE tessera ER 744)