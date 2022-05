Piante in fiore e oasi meravigliose da scoprire: nuovo appuntamento con i Giardini segreti

Indirizzo non disponibile

Sabato 14 e domenica 15 maggio, e poi sabato 21 e domenica 22 maggio, tornano i Giardini segreti nel Ravennate e ancora una volta sono tante le aree verdi da ammirare sul territorio. Oltre agli splendidi giardini da scoprire, ci saranno anche vari eventi e iniziative collegate.

I giardini segreti

CLASSE Via Romea Vecchia, 120 - Il giardino di Giuliano Rambaldi (Sabato 14 maggio - Domenica 15 maggio)

Una vita di passione dedicata al giardino dove una grande collezione di rose, iris e scille danno il meglio di sè. Domenica 15 maggio sarà presente un tavolo dell'Associazione con semi/fiori

LIDO DI CLASSE Via Marignolli, 26 - Il Giardino Selvatico (Sabato 14 maggio - Domenica 15 maggio)

Un giardino, luogo di sosta, di letture e di laboratori didattici, ricco di piante e fiori donati e/o destinati allo smaltimento. 14 maggio ore 11.00: Nicola Merloni parlerà di "arbusti nelle pinete del Ravennate" 15 maggio: "Il giardino Les Collettes" il mondo variegato delle rose antiche con Roberta Pasi

RAVENNA Via Chiavica Romea, 88 - Ortisti di Strada Parco pubblico CSA SPARTACO (Sabato 14 maggio - Domenica 15 maggio)

Giovani a disposizione della collettività per un orto sinergico ricco di biodiversità animale e vegetale con aree coltivate con alternanza di verdure e fioriture di piante prevalentemente autoctone. Sabato 14 maggio scambio di piante dalle 15.00

RAVENNA Via Don Minzoni, 99 - Il giardino di Enzo ed Ermanna (Sabato 14 maggio - Domenica 15 maggio)

Un vecchio orto-giardino, a ridosso delle antiche mura di Ravenna, immerso tra la storia della città e profumo di gelsomino, di rose antiche e classiche. Mostra di sculture in porcellana di Roberta Barlati.

RAVENNA Via Port'Aurea, 57 - Il Giardino del Labirinto (14-15 e 21-22 maggio)

Un percorso di consapevolezza DANTE ECO GREEN. Ore 11.00: visite guidate al labirinto pavimentale in mosaico dedicato a Dante a cura dei Maestri dell'Associazione Dis-ORDINE ex allievi ed insegnanti delle scuole d'arte di Ravenna e Provincia.

RAVENNA Viale Giorgio Pallavicini, 20 - Le coin perdu (Sabato 14 maggio - Domenica 15 maggio solo dalle 16 alle 20)

Piccola corte interna di un immobile edificato nel 1937 a ridosso dei bastioni di Porta Alberoni con 2 aranci, piante da frutto, calle ed ortensie. Mostra di Felice Nittolo "Dissonanze" allestita presso lo spazio espositivo Pallavicini, 22.

SAN BARTOLO Via Conversa, 6 - Mamma Je (14-15 e 21-22 maggio)

Visita alle serre. Degustazione fragole di loro produzione



SAN BARTOLO Via Trova, 10 - Giardino del Capanno n. 8 (Sabato 21 maggio - Domenica 22 maggio e poi Domenica 19 giugno dalle 10 alle 20)

Giardino ricco di alberature e fioriture stagionali. Capanno storico a forma di abside con tetto ricoperto da erbe palustri, in origine una nevaia.

SANTO STEFANO Via Lunga, 33 - Az. Florovivaistica Sauro Campri (14-15 e 21-22 maggio)

Visita al giardino mediterraneo, ai campi di limonium e di rose antiche e inglesi. Collettiva d'arte ed artigiani del territorio. 21-22 maggio presenza di Pesaresi con aromatiche e Greggi con perenni

MADONNA DELL'ALBERO Via Arg. Destro Fiume Ronco, 20 - Il Giardino di Michele Beltrami (Domenica 15 maggio - Domenica 22 maggio)

Giardino di campagna, spettinato e naturale con rose antiche e digitalis. Il 15 maggio presente "il Giardino di Santa Maria" con piante particolari del vivaio selezionate dall'esperto Simone Carattozzolo. Il 22 maggio presente il vivaio Les Collettes di Roberta Pasi con una scelta di rose antiche

RONCALCECI Via Sauro Babini, 87 - Il giardino di Ines e Lelio (Sabato 14 maggio - Domenica 15 maggio)

Siepi autoctone a tradizione romagnola, alberi decidui, frutti dimenticati, rose antiche e botaniche, salvie ornamentali, piante perenni ed aromatiche. Collezione di bonsai di Stefano Arcozzi. Mostra "Acquerellinfiore" di Sandra Santolini. Armonie in giardino: sabato 14 alle ore 17 concerto di musica indiana con Sacinandana das.

SAN PANCRAZIO Via Adige, 7 - Cà ad Matrèn di Marta, Mario e Yuri (Sabato 14 maggio - Domenica 15 maggio Domenica 22 maggio)

Giardino con alberi secolari, frutti dimenticati, collezione di fioriture stagionali e papaveri che rendono questo parco una degna cornice per la casa del 700 da cui prende il nome.

SAN PANCRAZIO Via Farini, 29 - Parco Orto De Faentin (Sabato 14 maggio - Domenica 15 maggio Domenica 22 maggio)

Contesto naturale con grandi alberi, zona umida e diversi animali. Tigli, robinie, pioppi bianchi, querce, gelsi e fioriture di stagione.



PEZZOLO Via Polzoviera, 3 - Il Giardino di Morigi Giovanna (Sabato 14 maggio - Domenica 15 maggio)

Giardino d'ombra e pace con grandi alberature ed una rara presenza di bossi centenari curati con amore da generazioni.