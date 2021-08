Piatti romagnoli, musica e dibattiti alla Festa de l’Unità

Prezzo non disponibile

Torna la Festa de l’Unità del Partito Democratico di Alfonsine, tradizionale manifestazione che ha luogo da venerdì 27 a lunedì 30 agosto nel campo sportivo Bendazzi.

Ricco il calendario delle iniziative: venerdì 27 menù fisso di carne a 20 euro (bevande e coperto inclusi), al piano bar i Senza Freni e l’intervento politico è affidato ad Andrea Corsini (Assessore regionale); sabato 28 menù fisso di pesce a 25 euro (bevande e coperto inclusi), Elisabetta e Claudio al piano bar e Manuela Rontini (Consigliera regionale) ed Elisabetta Gualmini (Europarlamentare) sono gli ospiti politici; domenica 29 menù fisso di pesce a 22 euro (bevande e coperto inclusi), musica di Vittorio Bonetti e per l’intervento politico ci sarà Riccardo Graziani (Sindaco di Alfonsine); lunedì 30 menù fisso di carne a 20 euro (bevande e coperto inclusi), al piano bar Renato Ricci e chiude il programma politico il Segretario provinciale Alessandro Barattoni.

Per entrare nell’area è obbligatorio il Green Pass. Obbligatoria la prenotazione per la cena (anche per l’asporto) chiamando il numero 331 4110034.