Piatti romagnoli, spettacoli e libri: torna la Festa Democratica di Massa Lombarda

Il 6 luglio riparte la Festa Democratica di Massa Lombarda. Si terrà all’area feste di Massa Lombarda (Via Rabin, 4) sabato 6, domenica 7, mercoledì 10, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 luglio. E' cambiato il nome ma il luogo e la qualità rimangono le stesse. Ogni sera ampia offerta di intrattenimento con musica per balli di gruppo o spettacoli al Piano Bar propone, lo spazio bimbi coi gonfiabili e la pesca del tappo. Allo stand gastronomico si trovano i piatti della nostra tradizione: antipasto romagnolo, tortellini in crema di parmigiano o al ragù, gramigna panna e salsiccia, gran tortellone burro e salvia, e ancora, castrato, grigliata mista, fiorentina, fegato con rete ai ferri, pollo marinato ai ferri accompagnati dalla piadina al testo, pizza fritta e contorni a scelta. Per finire con i dolci fatti della casa. Mercoledì 10 luglio, invece, la serata è dedicata agli spaghetti allo scoglio, ma solo su prenotazione (Anna 3473450436 - Carlotta 3463651366).

Tutte le sere si potrà visitare la mostra su Enrico Berlinguer a cura di ANPI Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno. Sabato 6 luglio nello spazio dedicato ai più piccoli: alle 20 si svolgerà lo spettacolo di burattini “Le avventure di Arlecchino e Sganapino in Cuccagna” della Compagnia I burattini di Massimiliano Venturi. Domenica 7 alle 20 presentazione del libro “Fra la gente” di Andrea Corsini, Assessore Regionale Emilia-Romagna, che dialogherà con Daniele Bassi. Mercoledì 10 sempre alle 20 si prosegue con la presentazione del libro “Una transizione giusta”, della Consigliera Regionale Emilia-Romagna Lia Montalti che dialogherà con Stefano Sangiorgi, Sindaco di Massa Lombarda. Venerdì 12 luglio l’ormai tradizionale raduno serale di Auto d’Epoca Amatoriale.