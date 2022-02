Le prelibatezze delle cucine su ruota arrivano in piazza con l'International street food

I migliori food truck d'Italia arrivano in piazza Farini a Russi per un weekend da leccarsi i baffi. Da venerdì 25 marzo a domenica 27 marzo, sarà possibile gustare le prelibatezze della tradizione gastronomica di strada italiana ed estera, preparate sul momento da coloratissimi camioncini, vere e proprie cucine itineranti.

Impareggiabili in quanto a proposta gastronomica ed inimitabili per il loro impatto estetico. I truckers proporranno i propri piatti, veicolatori dei sapori unici del territorio: piatti “gourmet”, preparati e serviti al momento. Il festival sarà espressione delle tante varietà di cibo passando dalle antiche tradizioni per giungere alle più moderne tendenze.

Orari: venerdì dalle ore 18:00 alle 24:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 24:00.