Tra cibo contadino, musica e arte al via i Picnic a Palazzo

Primo appuntamento con i “Picnic a Palazzo” nella magica e suggestiva location di Palazzo San Giacomo a Russi. Giovedì 27 giugno, dalle 18 alle 23, intrattenimento gratuito per grandi e piccoli, animazioni e musica dal vivo nel verde e nella tranquillità della campagna. Promossi dal Comune di Russi in collaborazione con Coldiretti Ravenna e Campagna Amica, i Picnic saranno come sempre all’insegna del buon cibo contadino, di stagione e a origine garantita grazie alla presenza degli agricoltori locali.

Dalle ore 18 apertura del market dei creativi e laboratori artistici gratuiti con la mosaicista Nadia Quadrelli e la ceramista Antonella ‘Tata Verde’ Amaretti (prenotazione obbligatoria al 347 8638450).

A seguire, con inizio alle 20.45, Eugenio Sournia (ex frontman e voce dei Siberia) presenta il suo nuovo progetto solista (opening act del cantautore selvatico-romagnolo Fabrizio Caveja).

Eugenio Sournia, poeta e cantautore livornese, premio Ciampi 2023 e fresco vincitore dei Premi della Critica e per la migliore Produzione indipendente al festival “Musicultura 2024”, ha esordito nel mondo della musica con la band Siberia pubblicando con loro tre album. A fine 2023 ha esordito in veste solista con il suo primo ed omonimo album prodotto da Emma Nolde. A Russi presenterà in duo (voce, chitarra, piano e violino) i nuovi brani, ma anche canzoni dei Siberia e cover.