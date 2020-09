Piccoli, grandi tesori fra gli stand de La Pulce d’Acqua: in Darsena appuntamento a domenica

Domenica 13 settembre torna, in una versione ampliata da nuove aree espositive, La Pulce d’Acqua, la fiera del riciclo che consente di acquistare a prezzi contenutissimi libri, bijoux, oggettistica, abbigliamento, giochi, utensili della tradizione e tantissimo altro; pezzi unici e spesso introvabili altrove.

E a questo proposito, tante sono le straordinarie “scoperte” fatte dai visitatori nelle scorse edizioni della Pulce d’Acqua e della Pulce nel Baule. Pezzi acquistati spesso per pochi euro: dalla racchetta preferita da Bjorn Borg, al cappotto haute couture dalle passerelle americane, passando per il lampadario trovato davanti ad un cassonetto dei rifiuti che si è rivelato essere un pezzo d'antiquariato di Murano di estremo pregio, al raro modellino di un astronave di Star Wars; e poi la cartolina firmata da Enzo Ferrari, la foto firmata dal celebre pilota toscano Gastone Brilli Peri e davvero tanto altro. Curiosare fra gli stand delle fiere de La Pulce può riservare sempre sorprese inimmaginabili.

L’evento è aperto a tutti i privati cittadini che desiderano svuotare cantine, soffitte e armadi dagli oggetti che non usano più, ma che possono essere utili ad altri, innescando un circolo virtuoso e allungando la vita degli oggetti. La filosofia delle fiere de La Pulce è quella di unire al risparmio la cultura del riutilizzo, oggi di fondamentale importanza per arginare lo spreco incessante di risorse e tutelare l’ambiente.

L’ingresso per i visitatori (dalle 8.30 alle 18.30) è gratuito.

Per tutte le informazioni: www.pulcedacqua.it