Dal libro al teatro: va in scena "Il piccolo principe" di Antoine de Saint-Exupéry 

Dopo 80 anni dalla sua prima apparizione, "Il piccolo principe" di Antoine de Saint-Exupéry approda a teatro e sarà rappresentato a Ravenna dal 15 al 18 febbraio 2024. Il teatro Alighieri farà spazio a quest'opera che vede la regia di Stefano Genovese, le scene di Carmelo Giammello e gli arrangiamenti musicali di Paolo Silvestri. Biglietti in vendita da 26 a 44 euro.

Il piccolo principe è la storia che tutti conoscono ma nessuno ricorda, quasi a provare che quanto dice il suo autore corrisponde a verità: gli adulti non pensano mai alle cose veramente importanti. E quali sono queste cose? Quelle che ci insegnano da piccoli e che dimentichiamo una volta diventati grandi. Spetta proprio al Piccolo Principe, eterno bambino, rinfrescarci la memoria. Pubblicato nel 1943, Il piccolo principe è un racconto senza tempo, che ha incantato grandi e piccini per generazioni. È il libro più tradotto dopo la Bibbia (oltre 500 lingue e dialetti) e ha venduto più di 200 milioni di copie in tutto il mondo (19 milioni solo in Italia). Un’opera fortemente trans-mediale, che negli anni è stata adattata e declinata in innumerevoli forme, dai fumetti, ai film, dalle serie animate al balletto.

A 80 anni dalla pubblicazione del Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, lo spettacolo teatrale firmato Razmataz Live è una rappresentazione unica nel suo genere che si snoda attraverso gli innumerevoli linguaggi che la narrazione, la musica, il canto, la scenografia e, più in generale, la performance offrono, in equilibrio tra prosa, musical, nouveau cirque e installazione.