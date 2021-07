Picnic e film: torna il cinema a Palazzo San Giacomo

Nella suggestiva cornice di Palazzo San Giacomo a Russi, si ripropone anche quest'anno il format Picnic Cinema all'aria aperta, un'occasione per trascorrere del tempo insieme in compagnia delle stelle e di un'accurata selezione di pellicole cinematografiche. L'ingresso all'area è gratuito e sarà possibile accedervi a partire dalle ore 19.30 per il pic nic pre film. La proiezione inizierà non appena calerà il buio. Si ricorda di portare con sé una sedia o un plaid.

Il programma

Martedì 6 luglio: GRAND BUDAPEST HOTEL Regia di Wes Anderson

Martedì 13 luglio: 10 GIORNI SENZA MAMMA Regia di Alessandro Genovesi

Martedì 3 agosto: COCO Regia di Lee Unkrich, Adrian Molina

Martedì 10 agosto: LA CITTÀ INCANTATA Regia di Hayao Miyazaki

Martedì 17 agosto: RICHARD JEWELL Regia di Clint Eastwood

Martedì 24 agosto: IL GRANDE LEBOWSKI Regia di Joel Coen, Ethan Coen

Martedì 31 agosto: SPIDER-MAN - UN NUOVO UNIVERSO Regia di Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman