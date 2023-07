Pieno di musica con "Spiagge Soul": Ariane Salimata Diakite, Cucoma Combo e Alte Feulip

Indirizzo non disponibile

Triplo appuntamento con la rassegna Spiagge Soul domenica 30 luglio. Si parte all'alba con l'Ariane Salimata Diakite Quartet, alle 6 di mattina al Finisterre Beach di Marina di Ravenna. Ariane Salimata Diakite, vocalist performer di black music, dopo il tour con Irama, da aprile 2023 è corista nella tournée di Laura Pausini. Con la sua voce potente, dopo aver calcato i palchi più prestigiosi è pronta a infiammare la platea con brani soul e afro music.

Alle 18 ci si sposta al Bagno Kuta di Punta Marina con Cucoma Combo. La Cucoma in Romagna è il nome della caffettiera e quella di questo sestetto in ebollizione con una musica eccitante che incita ad essere curiosi, a svegliarsi dal torpore e a ballare.

Una miscela di caffè provenienti soprattutto da America Latina e Africa che rappresentano le diverse esperienze che il polistrumentista/compositore Marco Zanotti ha macinato nelle sue numerose collaborazioni e viaggi. Una musica che parte dalle diversità per celebrare l’uguaglianza, la tolleranza e il desiderio.

Sempre alle 18, al BagnOsteria tarifa di Porto Corsini, spazio ad Alte Feuilp, un progetto che prende vita dalla collaborazione decennale tra due musicisti nati sulle rive del fiume Foglia, tra le colline del Montefeltro, Marco Chiarabini e Alex Gorbi.

Dieci corde, due voci e una stomp-box; con questi semplici ingredienti gli Alte Feuilp costruiscono un repertorio eclettico, in cui i classici del folk-blues americano si affiancano a brani soul, rhythm and blues, rock ‘n’ roll, funk e swing, il tutto servito con un sound autentico e unico.