La favola musicale di Pierino e il lupo in scena al Teatro Alighieri

Torna al Teatro Alighieri l’appuntamento dedicato ai bambini e alle famiglie. Dopo il Carnevale degli animali di Saint-Saens dello scorso anno, l’Associazione Mariani propone domenica 24 marzo (ore 15.30) la celeberrima favola musicale per voce narrante e orchestra “Pierino e il lupo” di Sergej Prokofiev. Si tratta di una composizione scritta nel 1936 il cui testo è di Prokofiev stesso, rivolta ai bambini e propedeutica alla conoscenza degli strumenti musicali di un’orchestra.



Ciascun personaggio di questa fiaba è rappresentato da un tema musicale e da uno strumento dell'orchestra: l'uccellino cinguettante è caratterizzato dal flauto (nel registro acuto), l'anatra dall'oboe, il gatto dal clarinetto (nel registro grave e "con eleganza"), il nonno brontolone dal fagotto, il lupo spaventevole dai corni, il protagonista Pierino da tutti gli strumenti ad arco, le fragorose scariche dei fucili dei cacciatori dai timpani e dalla gran cassa.



La voce recitante racconta la fiaba e parallelamente la musica la commenta passo passo, con una quantità d'immagini sonore spesso più vivide e precise di qualsiasi parola, come il rapido arrampicarsi del gatto o il lamento flebile e tragicomico dell'anatra nella pancia del lupo.

La fiaba si conclude con un piccolo corteo trionfale di Pierino e dei suoi amici, che dà modo a Prokof'ev di far riascoltare rapidamente tutti i principali temi di quest'incantevole composizione.



A eseguire questo piccolo capolavoro musicale, secondo la critica, sarà l’Orchestra del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Ravenna diretta nell’occasione da Federico Ferri e con la partecipazione come voce narrante di Michele Guerra.



Anche quest’anno lo spettacolo si avvale della partecipazione degli allievi della Scuola San Vincenzo de’ Paoli, che parteciperanno numerosi e che si sono preparati all'occasione creando disegni ispirati alla fiaba, i quali verranno proiettati nel corso dell’esecuzione.