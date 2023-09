Un pigiama party in stile famiglia Addams

Una coinvolgente avventura, rivolta ai bambini dai 6 ai 11 anni (fratellini/sorelline dai 5 anni), all'insegna di giochi, racconti e socializzazione. Dalle 19.00 del 30 settembre alle 10.00 del 1 ottobre! Il pigiama party, organizzato da Kid Lights APS in collaborazione con il Centro Giovani Valtorto, rappresenta un'occasione originale e stimolante per stringere legami con i propri coetanei, collaborare in un nuovo gruppo e sperimentare una piccola indipendenza dai genitori.



Mercoledì Addams sarà l'occasione per divertirsi e parlare di diversità e punti di vista... la serata sarà animata da laboratori creativi e giochi ispirati alla celebre famiglia Addams! Non mancherà la routine della buona notte con una pratica mindfulness condotta da Lilayoga Silvia. La quota di partecipazione comprende cena e colazione, è necessario portare sacco a pelo e accessori per la notte.



Obbligatoria la prenotazione sul sito kidlights.it